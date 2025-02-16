Зеленський висловив позицію щодо відмови від окупованих територій в рамках угоди про вступ до НАТО

Президент заявив, що повернути окуповані території потрібно дипломатичним шляхом.

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що був би готовий обговорити відмову від окупованої території як частину дипломатичної угоди, згідно з якою Україна вступить в НАТО і переговорами поверне втрачені землі. Про це він розповів у інтерв’ю NBC News.

Глава держави визнав, що готовий обговорювати згоду на де-факто російський контроль окупованих територій (без юридичного визнання), але в рамках угоди про вступ до НАТО.

«Ми повинні повернути окуповані території дипломатичним шляхом. Так, ми можемо. Якщо ми в НАТО, то зрозуміло, чому дипломатичним шляхом, це дуже зрозуміло. Але пріоритет — зупинити втрату людей», — зазначив Президент.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що ніколи не прийме жодних рішень між США та РФ щодо України.

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