Володимир Зеленський заявив, що ніколи не прийме жодних рішень між США та РФ щодо України

Також Президент закликав європейських союзників сісти за стіл переговорів, попередивши про перспективу вторгнення РФ в інші місця Європи вже цього літа.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він ніколи не прийме мирну угоду, укладену США та РФ без України за столом переговорів. Про це він сказав у інтерв’ю NBC News.

«Я ніколи не прийму жодних рішень між Сполученими Штатами та Росією щодо України, ніколи», — заявив Президент Зеленський.

«Це війна в Україні, проти нас, і це наші людські втрати», — додав Глава держави.

Президент Зеленський закликав європейських союзників також сісти за стіл переговорів, попередивши про те, що може статися з НАТО, якщо РФ не зупинити або якщо США вийдуть із групи.

Він зазначив, що росіяни вже цього літа можуть здійснити напад на інші регіони Європи.

Посилаючись на дані розвідки, Зеленський попередив про перспективу більш масштабного вторгнення РФ в інших місцях Європи вже цього літа.

«Знаючи, що РФ не вдалося нас окупувати, ми не знаємо, куди вона піде. Є ризики, що це можуть бути Польща і Литва, тому що ми віримо, що Путін буде вести війну проти НАТО», — сказав Президент.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені без її участі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.