США запитують країни ЄС, які гарантії вони можуть дати Україні, включаючи відправку військ

Штати розіслали країнам Євросоюзу список запитань щодо можливого внеску в гарантії для України.

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Сполучені Штати Америки проводять опитування серед європейських союзників, який внесок та чи інша країна готова зробити надання Україні гарантій безпеки після завершення її війни з Росією, включаючи відправку військ в Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зокрема, президент Фінляндії Александр Стубб підтвердив, що США розіслали країнам ЄС список запитань щодо можливого внеску в гарантії для України.

За його словами, «це змусить європейців замислитися, і потім уже європейцям вирішувати, чи відповідати на цю анкету і чи відповідати на неї всім разом».

Як вказує видання, представник Держдепу США заявив, що Вашингтон «ясно дав зрозуміти: ми очікуємо, що європейські партнери візьмуть на себе ініціативу у створенні міцної структури безпеки, і чекаємо від них пропозицій».

«Судово-юридична газета» писала, що президент Франції Емманюель Макрон 17 лютого проведе екстрений саміт європейських лідерів, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи.

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