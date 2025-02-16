США можуть послабити санкції проти Білорусі в обмін на звільнення політв’язнів — NYT

Сполучені Штати Америки можуть послабити санкції проти Білорусі, якщо країна звільнить політвʼязнів. Про це повідомляє The New York Times.
12 лютого Білорусь звільнила трьох політвʼязнів, серед яких був один американець.
В той самий день вперше за пʼять років відбулася зустріч Лукашенка з представниками Державного департаменту США.
Ймовірно, Штати мають намір укласти угоду, в якій вони послаблять санкції, а Білорусь звільнить політвʼязнів.
Після зустрічі один з американських посадовців сказав, що в адміністрації президента США Дональда Трампа думають над «великою угодою», за якою Лукашенко має погодитися звільнити політвʼязнів, а США — послабити санкції.
За даними білоруської правозахисної групи «Вясна», наразі в Білорусі є 1 226 політв’язнів.
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