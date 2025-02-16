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США можуть послабити санкції проти Білорусі в обмін на звільнення політв’язнів — NYT

17:03, 16 лютого 2025
Ймовірно, США мають намір укласти угоду, в якій вони послаблять санкції, а Білорусь звільнить політвʼязнів.
США можуть послабити санкції проти Білорусі в обмін на звільнення політв’язнів — NYT
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Сполучені Штати Америки можуть послабити санкції проти Білорусі, якщо країна звільнить політвʼязнів. Про це повідомляє The New York Times.

12 лютого Білорусь звільнила трьох політвʼязнів, серед яких був один американець.

В той самий день вперше за пʼять років відбулася зустріч Лукашенка з представниками Державного департаменту США.

Ймовірно, Штати мають намір укласти угоду, в якій вони послаблять санкції, а Білорусь звільнить політвʼязнів.

Після зустрічі один з американських посадовців сказав, що в адміністрації президента США Дональда Трампа думають над «великою угодою», за якою Лукашенко має погодитися звільнити політвʼязнів, а США — послабити санкції.

За даними білоруської правозахисної групи «Вясна», наразі в Білорусі є 1 226 політв’язнів.

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США санкції Білорусь

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