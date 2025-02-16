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Українська делегація прибула до Саудівської Аравії, щоб підготувати візит Володимира Зеленського

16:45, 16 лютого 2025
Міністерка економіки Юлія Свириденко на чолі урядової делегації зустрічалася з бізнесом у Саудівській Аравії.
Українська делегація прибула до Саудівської Аравії, щоб підготувати візит Володимира Зеленського
Фото: facebook \ Юлія Свириденко
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Українська урядова делегація розпочала робочий візит до Саудівської Аравії. Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко на чолі урядової делегації зустрічалася з бізнесом у Саудівській Аравії. 

За її словами, делегація представила проекти у енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі. «А також масштабні проєкти у сфері державно-приватного партнерства і привабливі приватизаційні можливості загальним обсягом для інвестицій на пів мільярда доларів», — додала міністерка.

«У наступні дні матимемо десятки зустрічей, аби підготувати візит Президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. Зокрема готуємо підписання важливих економічних договорів із країнами регіону», — зазначила Юлія Свириденко.

Очільниця Мінекономіки заявила, що бачить перспективи для активнішого залучення інвестицій із країн Близького Сходу та додала, що саудівські бізнесмени проявили зацікавленість до інфраструктурних проектів, енергетичних, пропозицій у сфері інновацій, агробізнесу, насамперед виробництва добрив.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії може відбутися зустріч високопосадовців США, України та Росії, присвячена припиненню війни.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відвідає Саудівську Аравію, але наразі там не плануються зустрічі з росіянами. 

Додамо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що без напрацювання конкретного плану Україна не буде зустрічатися для перемовин з російською стороною.

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Саудівська Аравія

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