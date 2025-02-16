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Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию, чтобы подготовить визит Владимира Зеленского

16:45, 16 февраля 2025
Министр экономики Юлия Свириденко во главе правительственной делегации встречалась с бизнесом в Саудовской Аравии.
Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию, чтобы подготовить визит Владимира Зеленского
Фото: facebook \ Юлия Свириденко
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Украинская правительственная делегация начала рабочий визит в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко.

 Юлия Свириденко во главе правительственной делегации встречалась с бизнесом в Саудовской Аравии.

По ее словам, делегация представила проекты по энергетике, сельскому хозяйству, инфраструктуре. «А также масштабные проекты в сфере государственно-частного партнерства и привлекательные приватизационные возможности общим объемом для инвестиций в полмиллиарда долларов», — добавила министр.

«В последующие дни будем десятки встреч, чтобы подготовить визит Президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. В частности, готовим подписание важных экономических договоров со странами региона», — отметила Юлия Свириденко.

Глава Минэкономики заявила, что видит перспективы для более активного привлечения инвестиций из стран Ближнего Востока и добавила, что саудовские бизнесмены проявили заинтересованность в инфраструктурных проектах, энергетических, предложениях в сфере инноваций, агробизнеса, прежде всего производства удобрений.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии может состояться встреча чиновников США, Украины и России, посвященная прекращению войны.

Затем Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что посетит Саудовскую Аравию, но там не планируются встречи с россиянами. 

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что без наработки конкретного плана Украина не будет встречаться для переговоров с российской стороной.

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Саудовская Аравия

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