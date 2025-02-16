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По 100 долларов за растаможку каждого авто — в Тернополе таможенника задержали на взятке

21:32, 16 февраля 2025
Главный инспектор таможни задержан на получении 500 долларов неправомерной выгоды.
По 100 долларов за растаможку каждого авто — в Тернополе таможенника задержали на взятке
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В Тернополе разоблачили главного инспектора таможни на получении 500 долларов неправомерной выгоды. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Так, ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

По данным следствия, к правоохранителям обратился житель другой области, который хотел растаможить транспортные средства на Тернопольской таможне.

За беспрепятственное оформление каждого автомобиля работник таможни требовал по 100 долларов взятки.

Правоохранители задержали таможенника в порядке ст. 208 УПК Украины после передачи ему 500 долларов по частям.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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прокуратура взятка таможня Тернополь неправомерная выгода

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