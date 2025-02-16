По 100 доларів за розмитнення кожного авто — у Тернополі митника затримали на хабарі

Головного інспектора митниці затримано на одержанні 500 доларів неправомірної вигоди.

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У Тернополі викрили головного інспектора митниці на одержанні 500 доларів неправомірної вигоди. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Так, йому повідомлено про підозру у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди.

За даними слідства, до правоохоронців звернувся житель іншої області, що хотів розмитнити транспортні засоби на Тернопільській митниці.

За безперешкодне оформлення кожної автівки працівник митниці вимагав по 100 доларів хабаря.

Правоохоронці затримали митника в порядку ст. 208 КПК України після передачі йому 500 доларів частинами.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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