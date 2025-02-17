Як вручається акт камеральної перевірки — роз’яснення ДПС

Податківці нагадали процедуру вручення платникові акта камеральної перевірки.

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Головне управління ДПС в Одеській області розповіло особливості вручення акту камеральної перевірки.

Відповідно до абзацу першого пункту 76.1 статті 76 ПКУ камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) такого органу або направлення на її проведення.

За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації у контролюючому органі вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ (пункт 86.2 статті 86 ПКУ).

Згідно з пунктом 42.2 статті 42 ПКУ документи вважаються належним чином врученими, зокрема надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).

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