Любовна афера — у Рівному 55-річна жінка перерахувала шахраю 886 тисяч гривень

Жінка спілкувалася в месенджері з чоловіком, який заявив, що він є громадянином Англії.

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В Рівному 55-річна жінка стала жертвою шахрая, який назвався іноземцем та попросив її оплатити квиток до України. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що жінка спілкувалася в месенджері з чоловіком, який заявив, що він є громадянином Англії.

За якийсь час він вирішив відвідати «кохану», однак зазначив, що його рахунки заморожені.

Таким чином, він попросив у жінки оплатити йому спочатку квитки на поїздку, потім страховий поліс, а згодом — і кошти для хабаря, який він планував заплатити роботодавцю, аби йому надали відпустку.

Загалом постраждала перерахувала шахраю 886 тисяч гривень.

Правоохоронці зауважують, що рахунки «іноземця» були українські, а 55-річна рівнянка зрозуміла, що стала жертвою аферистів лише тоді, коли у неї закінчилися гроші.

«Попри постійні застереження поліцейських, аби жительки регіону не піддавались на любовні афери в соцмережах з іноземцями, до поліції продовжують надходити заяви від жертв шахраїв» - зазначили правоохоронці.

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