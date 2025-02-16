Любовная афера — в Ровно 55-летняя женщина перечислила мошеннику 886 тысяч гривен

Женщина общалась в мессенджере с мужчиной, заявившим, что он является гражданином Англии.

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В Ровно 55-летняя женщина стала жертвой мошенника, который представился иностранцем и попросил ее оплатить билет в Украину. Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что женщина общалась в мессенджере с мужчиной, заявившим, что он является гражданином Англии.

Через некоторое время он решил посетить «возлюбленную», однако отметил, что его счета заморожены.

Таким образом, он попросил у женщины оплатить ему сначала билеты на поездку, потом страховой полис, а впоследствии — и средства для взятки, которую он планировал заплатить работодателю, чтобы ему предоставили отпуск.

В общей сложности пострадавшая перечислила мошеннику 886 тысяч гривен.

Правоохранители отмечают, что счета «иностранца» были украинские, а 55-летняя жительница Ровно поняла, что стала жертвой аферистов только тогда, когда у нее закончились деньги.

«Несмотря на постоянные оговорки полицейских, чтобы жительницы региона не подвергались любовным аферам в соцсетях с иностранцами, в полицию продолжают поступать заявления от жертв мошенников» - отметили правоохранители.

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