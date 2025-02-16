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Требовали 3 тысячи долларов — в Ровно злоумышленники поставили должника «на счетчик»

20:39, 16 февраля 2025
Они несколько раз встречались с мужчиной, избивали его, угрожали ограничить доступ к недвижимости и забрали авто.
Требовали 3 тысячи долларов — в Ровно злоумышленники поставили должника «на счетчик»
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В Ровно задержали вымогателей, которые поставили должника «на счетчик». Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Трем злоумышленникам сообщено о подозрении в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.

Установлено, что в прошлом году 45-летний житель одолжил своему знакомому деньги. Со временем долг мужчина отдал, но заемщик безосновательно насчитал «проценты» и потребовал возвращения 3000 долларов надуманного долга.

«Когда мужчина не отдал деньги по первому требованию – заемщик привлек еще двух знакомых и начал угрожать должнику. Они несколько раз встречались с мужем, избивали его, угрожали ограничить доступ к недвижимости, забрали автомобиль, который потом, правда, вернули и вынесли личные вещи потерпевшего из гаража для их дальнейшей реализации в счет долга», — рассказали в прокуратуре.

Суд избрал всем трем подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. В настоящее время устанавливается их причастность к совершению других преступлений.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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прокуратура долг Ровно

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