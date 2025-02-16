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Вимагали 3 тисячі доларів — у Рівному зловмисники поставили боржника «на лічильник»

20:39, 16 лютого 2025
Вони кілька разів зустрічалися з чоловіком, били його, погрожували обмежити доступ до нерухомості та забрали авто.
Вимагали 3 тисячі доларів — у Рівному зловмисники поставили боржника «на лічильник»
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У Рівному затримали вимагачів, які поставили боржника «на лічильник». Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Трьом зловмисникам повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Встановлено, що минулого року 45-річний рівнянин позичив своєму знайомому гроші. З часом борг чоловік віддав, але позичальник безпідставно нарахував «відсотки» і почав вимагати повернення 3000 доларів надуманого боргу.

«Коли чоловік не віддав гроші за першою вимогою – позичальник залучив ще двох знайомих і почав погрожувати боржнику. Вони кілька разів зустрічалися з чоловіком, били його, погрожували обмежити доступ до нерухомості, забрали автівку, яку потім, щоправда, повернули та винесли особисті речі потерпілого з гаража для їх подальшої реалізації в рахунок боргу», — розповіли у прокуратурі.

Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі встановлюється їх причетність до скоєння інших злочинів.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

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прокуратура борг Рівне

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