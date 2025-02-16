Разом із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, військовозобов’язані мають також подати свій військово-обліковий документ в електронному вигляді.

Фото: radiotrek.rv.ua

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Стало відомо, як військовозобов'язані за кордоном можуть отримати консульські послуги. Про це повідомило Посольство України в Республіці Австрія.

Відповідно до чинного законодавства, разом із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, військовозобов’язані заявники мають також подати свій військово-обліковий документ в електронному вигляді (е-ВОД).

«е-ВОД направляється заявником на електронну пошту, яку надає консульська посадова особа, для друку та долучення до документів щодо надання консульської послуги. За можливості, заявник може підготувати роздруківку pdf-файлу з додатка «Резерв+», – йдеться у повідомленні.

е-ВОД – це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

«Для отримання консульської послуги електронний військово-обліковий документ має бути достовірним і актуальним, тобто сформованим не раніше, ніж за три дні до звернення до консульської установи. Якщо документ старіший за три дні, перед зверненням слід заново сформувати його в електронному кабінеті призовника. Консул зможе у режимі реального часу отримати підтвердження актуальності військово-облікових даних заявника та можливості надати консульську послугу через сканування коду е-ВОД», – вказали у посольстві.

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