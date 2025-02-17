В Калуші чоловік отримав 7 років за ґратами за викрадення в дитини велосипеда

Суд визнав винним раніше судимого 21-річного жителя міста Калуша у грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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На Прикарпатті до 7 років та 6 місяців за ґратами засуджено жителя Калуша за викрадення в дитини велосипеда. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Прокурори в суді довели, що в липні 2024 року в під'їзді одного з будинків у м. Калуші 14-річний хлопець піднімався додому та віз із собою велосипед.

У цей час зловмисник схопив його рукою за голову та вдарив. Вихопив із рук хлопця велосипед і втік.

Так, суд визнав винним раніше судимого 21-річного жителя міста Калуша у грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст.186 КК України).

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років та 6 місяців.

Вирок суду набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

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