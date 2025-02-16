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Повторні удари по Чорнобильській АЕС можуть привести до радіаційних викидів, — голова ДАЗВ Іщенко

15:33, 16 лютого 2025
Якщо будуть повторні удари РФ по ЧАЕС, може статися радіаційна аварія.
Повторні удари по Чорнобильській АЕС можуть привести до радіаційних викидів, — голова ДАЗВ Іщенко
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Як писала «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. 

Виходу радіоактивних речовин на ЧАЕС після влучання російського дрона не зафіксовано, але якщо будуть повторні удари, ситуація може змінитися. Про це заявив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко в ефірі телемарафону.

«На цей час радіаційна ситуація спокійна, тому ніяких викидів не може бути, але якщо будуть повторні удари по таких об’єктах, то ситуація може змінитися», – зазначив голова ДАЗВ.

Він підкреслив, що ситуація з радіаційним фоном на території майданчика ЧАЕС, і в тому числі на Новому безпечному конфайнменту об’єкта «Укриття» з початку пожежі, в ході ліквідації і на сьогоднішній час залишається без змін.

«Тобто виходу радіоактивних речовин за межі не встановлено. Опромінення персоналу вище контрольних рівнів також не зафіксовано. Параметри радіаційної обстановки в межах контрольних рівнів», – наголосив голова ДАЗВ.

За його словами, 18 лютого, заплановано скликати нараду, щоб дати оцінку пошкодженням НБК і передати її керівництву держави.

«14 лютого силами працівників ДСП ЧАЕС ми провели попереднє обстеження, виявлені пошкоджені конструкції, завдані прямим ударом БПЛА. Заряд був дуже потужний і тому пошкодження є основних та несучих частин будівельних конструкцій», – додав Іщенко.

Нагадаємо, загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК на ЧАЕС вдалося локалізувати – Міндовкілля.

Зазначимо, Андрій Єрмак заявив, що у Мюнхені зараз «всі дуже злі» від новини про удар по Чорнобильській АЕС. Крім того, Андрій Єрмак та Володимир Зеленський опублікували фото і відео наслідків удару по Чорнобильській АЕС.

СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

Додамо, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко заявив, що зараз ситуація стабільна, про підвищення радіаційного фону не повідомляли.

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АЕС Чорнобиль

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