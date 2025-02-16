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Повторные удары по Чернобыльской АЭС могут привести к радиационным выбросам, — глава ГАЗВ Ищенко

15:33, 16 февраля 2025
Если будут повторные удары РФ по ЧАЭС, может произойти радиационная авария.
Повторные удары по Чернобыльской АЭС могут привести к радиационным выбросам, — глава ГАЗВ Ищенко
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Как писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. 

Выход радиоактивных веществ на ЧАЭС после попадания российского дрона не зафиксирован, но если будут повторные удары, ситуация может измениться. Об этом заявил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАУВ) Григорий Ищенко в эфире телемарафона.

«В настоящее время радиационная ситуация спокойная, поэтому никаких выбросов не может быть, но если будут повторные удары по таким объектам, то ситуация может измениться», – отметил глава ГАЗВ.

Он подчеркнул, что ситуация с радиационным фоном на территории площадки ЧАЭС, и в том числе на Новом безопасном конфайнменте объекта «Укрытие» с начала пожара, в ходе ликвидации и на сегодняшний день остается без изменений.

«То есть выход радиоактивных веществ за пределы не установлен. Облучение персонала выше контрольных уровней также не зафиксировано. Параметры радиационной обстановки в пределах контрольных уровней», – подчеркнул глава ГАЗВ.

По его словам, 18 февраля, запланировано созвать совещание, чтобы дать оценку повреждениям НБК и передать его руководству государства.

«14 февраля силами работников ДСП ЧАЭС мы провели предварительное обследование, обнаружены поврежденные конструкции, нанесенные прямым ударом БПЛА. Заряд был очень мощный и поэтому повреждения основных и несущих частей строительных конструкций», – добавил Ищенко.

Напомним, возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК на ЧАЭС удалось локализовать - Минприроды.

Отметим, Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС. Кроме того, Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС.

СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

Добавим, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко заявил, что сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали.

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АЭС Чернобыль

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