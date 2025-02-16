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В Одесской области неизвестные повредили памятные портреты на могилах погибших воинов

23:59, 16 февраля 2025
В Одесской области полицейские расследуют надругательство над могилами погибших защитников Украины.
В Одесской области неизвестные повредили памятные портреты на могилах погибших воинов
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В Березовском районе Одесской области полиция устанавливает обстоятельства надругательства над местами захоронения погибших украинских воинов. Инцидент произошел на кладбище одного из сел Курисовской ОТГ, о чем сегодня, 16 февраля, утром сообщил глава громады. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Предварительно установлено, что неизвестные повредили памятные портреты на могилах двух защитников Украины. На месте происшествия работают сотрудники территориального подразделения полиции. Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению этого преступления.

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полиция Одесса

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