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Макрон собирает европейских лидеров, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы

15:15, 16 февраля 2025
Президент Франции созывает экстренный саммит в Париже.
Макрон собирает европейских лидеров, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы
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Президент Франции Эмманюэль Макрон 17 февраля планирует провести экстренный саммит европейских лидеров, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Le Figaro.

«Президент завтра соберет главные европейские страны для обсуждения европейской безопасности», - заявил глава французского МИД.

Жан-Ноэль Барро не уточнил, кто будет присутствовать на встрече.

В то же время The Guardian отмечает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер присоединится к европейскому саммиту, который созывает президент Франции Эмманюэль Макрон. Затем он отправится в США.

Британские источники также сообщили, что, по их мнению, среди приглашенных Макроном в Париж будут генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также лидеры Германии, Италии, Великобритании и Польши.

Что касается Украины, то глава французского МИД повторил, что «только украинцы могут решить прекратить войну, и мы будем их поддерживать, пока они не примут это решение».

 «Украинцы никогда не остановятся, пока не будут уверены, что предложенный им мир будет длительным» и без гарантии безопасности», — сказал министр МИД Франции.

«Кто даст гарантии? Это будут европейцы», - отметил Жан-Ноэль Барро.

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Франция Эмманюэль Макрон

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