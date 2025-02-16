Макрон собирает европейских лидеров, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон 17 февраля планирует провести экстренный саммит европейских лидеров, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Le Figaro.
«Президент завтра соберет главные европейские страны для обсуждения европейской безопасности», - заявил глава французского МИД.
Жан-Ноэль Барро не уточнил, кто будет присутствовать на встрече.
В то же время The Guardian отмечает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер присоединится к европейскому саммиту, который созывает президент Франции Эмманюэль Макрон. Затем он отправится в США.
Британские источники также сообщили, что, по их мнению, среди приглашенных Макроном в Париж будут генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также лидеры Германии, Италии, Великобритании и Польши.
Что касается Украины, то глава французского МИД повторил, что «только украинцы могут решить прекратить войну, и мы будем их поддерживать, пока они не примут это решение».
«Украинцы никогда не остановятся, пока не будут уверены, что предложенный им мир будет длительным» и без гарантии безопасности», — сказал министр МИД Франции.
«Кто даст гарантии? Это будут европейцы», - отметил Жан-Ноэль Барро.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.