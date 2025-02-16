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Срок проверки счетчиков – украинцы рискуют получить некорректные квитанции

23:30, 16 февраля 2025
Украинцы должны проходить поверку счетчиков каждые четыре года, чтобы избежать переплат.
Срок проверки счетчиков – украинцы рискуют получить некорректные квитанции
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 Украинцы, которые своевременно передают показатели за потребленную воду, могут все равно получать квитанции с некорректными начислениями, если нарушают одно важное правило - не соблюдают сроки поверки счетчиков.

Как сообщили в пресс-службе АО «Облтеплокоммунэнерго», согласно Закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», украинцы обязаны проходить поверку счетчиков каждые четыре года. Процедура является платной для потребителей.

В компании подчеркнули, что поверка счетчика является необходимой, поскольку специалист проверяет правильность работы прибора. Если этого не сделать вовремя, потребитель будет получать платежки по общедомовым показателям, которые, как правило, значительно выше индивидуальных. Поэтому важно своевременно осуществлять поверку, выбирая для этого лицензированную компанию. После процедуры потребитель получает документы и передает их поставщику услуг.

По данным Госстата, с января 2024 года до января 2025 года стоимость коммунальных услуг выросла более чем на 19%. Больше всего выросла стоимость электроэнергии, в то же время цены на другие услуги остались почти неизменными:

- услуга по управлению многоквартирными домами - подорожала на 10,3%;

- уборка бытовых отходов - на 9,6%;

- содержание и ремонт жилья - на 4,2%;

- услуга водоснабжения - на 0,7%;

- услуга водоотведения - на 0,6%.

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