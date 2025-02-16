В четырех областях Украины ожидаются морозы до минус 16 градусов

В Украину придут снег и морозы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 17 февраля, в Украине ожидается холодная погода, особенно ночью, когда температура может достичь рекордных -16 градусов. Как сообщает Укргидрометцентр, наиболее низкие температуры будут наблюдаться в Сумской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях.

Днем морозы несколько ослабнут, однако холод останется, в частности в Луганской области, где температура не превысит -8 градусов. Самая теплая погода ожидается на юге страны, где температура будет в пределах -1...+1 градусов. В Киеве ночью температура снизится до -13, а днем поднимется до -6 градусов.

Снег пройдет в нескольких областях, в частности в Кировоградской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях, тогда как на остальной территории осадков не будет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.