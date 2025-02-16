Достройка Хмельницкой АЭС укрепит энергетическую безопасность не только Украины, но и всего региона — Владимир Зеленский

В настоящее время готовится проект расширения Хмельницкой АЭС с привлечением американского бизнеса,

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Президент Владимир Зеленский заявил, что достройка Хмельницкой атомной электростанции укрепит энергетическую безопасность не только Украины, но и всего европейского региона.

«Мы сейчас готовим проект расширения нашей Хмельницкой АЭС с привлечением американского бизнеса, в частности компании Westinghouse. Буквально за день в Мюнхен я был на станции. Этот проект усилит энергетическую безопасность не только Украины, но и всего европейского региона», - отметил Глава государства, выступая на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, цитирует «Интерфакс-Украина».

Президент подчеркнул, что в условиях постоянных российских атак на энергетический сектор ядерная энергетика играет ключевую роль в обеспечении жизнеспособности страны.

Он также добавил, что ядерная энергетика была одной из тем, которые обсуждались в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла в целом в качестве закона законопроект 11392 о приобретении оборудования для строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС.

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