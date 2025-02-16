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В НБУ назвали особенности обмена так называемых «старых» долларов

22:30, 16 февраля 2025
НБУ снизил количество жалоб на обмен валют в пять раз.
В НБУ назвали особенности обмена так называемых «старых» долларов
Фото: ukrinform
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Национальный банк Украины сообщил об успешных шагах для снижения жалоб граждан на обмен валют. Летом 2023 года НБУ провел комплексную проверку сферы валютно-обменных операций, усовершенствовав нормативно-правовую базу и отменив перечень признаков незначительного износа банкнот иностранной валюты. Также была проведена информационная кампания, направленная на разъяснение прав граждан.

Благодаря этим мерам количество жалоб на банки и небанковские финансовые учреждения снизилось в пять раз. По данным НБУ, сейчас в месяц поступает не более десяти жалоб относительно отказа или ограничений в обмене старых валют. При этом проблемы обычно возникают в теневом секторе, где работают нелегальные обменники. НБУ обращается к гражданам с просьбой сообщать о таких нарушениях, поскольку единственным способом борьбы с нелегальными учреждениями является привлечение правоохранителей.

Национальный банк отмечает принципиальную позицию в отношении нарушителей: по факту нарушений финансовые учреждения будут получать штрафы, а по нелегальным пунктам обмена - информация будет передана правоохранителям для остановки незаконной деятельности.

Во избежание недоразумений при обмене валют НБУ напоминает о пяти основных правилах:

- Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена, должны приниматься к обмену.

- Запрещается отказывать в обмене валют, которые соответствуют образцам центральных банков.

- Нельзя устанавливать ограничения по номиналу или года эмиссии.

- Банкноты с признаками износа должны обрабатываться через инкассо.

В случае отказа принимать валюту, можно обращаться в НБУ с жалобой.

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