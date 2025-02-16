В НБУ назвали особливості обміну так званих «старих» доларів

НБУ знизив кількість скарг на обмін валют в п’ять разів.

Фото: ukrinform

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Національний банк України повідомив про успішні кроки для зниження скарг громадян на обмін валют. Влітку 2023 року НБУ провів комплексну перевірку сфери валютно-обмінних операцій, удосконаливши нормативно-правову базу та скасувавши перелік ознак незначного зношення банкнот іноземної валюти. Також була проведена інформаційна кампанія, спрямована на роз’яснення прав громадян.

Завдяки цим заходам кількість скарг на банки та небанківські фінансові установи знизилася в п’ять разів. За даними НБУ, зараз на місяць надходить не більше десяти скарг щодо відмови або обмежень в обміні старих валют. При цьому проблеми зазвичай виникають у тіньовому секторі, де працюють нелегальні обмінники. НБУ звертається до громадян з проханням повідомляти про такі порушення, оскільки єдиним способом боротьби з нелегальними установами є залучення правоохоронців.

Національний банк наголошує на принциповій позиції щодо порушників: за фактом порушень фінансові установи отримуватимуть штрафи, а щодо нелегальних пунктів обміну — інформація буде передана правоохоронцям для зупинення незаконної діяльності.

Для уникнення непорозумінь при обміні валют НБУ нагадує про п’ять основних правил:

Усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена, повинні прийматися до обміну.

Забороняється відмовляти в обміні валют, які відповідають зразкам центральних банків.

Не можна встановлювати обмеження щодо номіналу чи року емісії.

Банкноти з ознаками зношення повинні оброблятися через інкасо.

У разі відмови приймати валюту, можна звертатися до НБУ зі скаргою.

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