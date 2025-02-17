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Держпраці пояснила, від чого залежить розмір лікарняних

10:32, 17 лютого 2025
Допомога по тимчасовій непрацездатності — це відсоток від середньої заробітної плати.
Держпраці пояснила, від чого залежить розмір лікарняних
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Управління інспекційної діяльності Держпраці у Вінницькій області розповіло, від чого залежить розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Така допомога виплачується застрахованій особі у відсотковому розмірі середньої заробітної плати, який залежить від страхового стажу:

1) 50% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

2) 60% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;

3) 70% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

4) 100% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.

Якщо працівник протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мав страховий стаж менше 6 місяців, допомога по тимчасовій непрацездатності розраховується виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати.

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Держпраці лікарняні

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