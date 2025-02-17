Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи може працівник достроково розірвати строковий трудовий договір.
Відповідно до статті 39 Кодексу законів про працю України, строковий трудовий договір може бути розірваний достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 цього Кодексу, коли працівник не може продовжувати роботу через:
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