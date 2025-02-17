Держпраці навела умови, за яких працівник має право звільнитись.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи може працівник достроково розірвати строковий трудовий договір.

Відповідно до статті 39 Кодексу законів про працю України, строковий трудовий договір може бути розірваний достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 цього Кодексу, коли працівник не може продовжувати роботу через:

переїзд на нове місце проживання;

переведення чоловіка або дружини на роботу до іншої місцевості;

вступ до закладу освіти;

неможливість проживання у даній місцевості, підтверджену медичним висновком;

вагітність;

догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю;

догляд за хворим членом сім’ї, відповідно до медичного висновку, або особою з інвалідністю I групи;

вихід на пенсію;

прийняття на роботу за конкурсом.

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