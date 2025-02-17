Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, может ли работник досрочно расторгнуть срочный трудовой договор.
Согласно статье 39 Кодекса законов о труде Украины, срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, нарушению работодателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора и в случаях, предусмотренных частью первой статьи 38 настоящего Кодекса, когда работник не может:
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