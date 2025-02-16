Практика судов
  1. В Украине

В Киеве неизвестный повредил религиозное сооружение, полиция разыскивает правонарушителя

22:00, 16 февраля 2025
В Печерском районе Киева кто-то сорвал изображение с креста возле культового сооружения.
В Киеве неизвестный повредил религиозное сооружение, полиция разыскивает правонарушителя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Печерском районе Киева произошло событие, когда неизвестный повредил религиозное сооружение. По информации правоохранителей, сегодня вечером в полицию поступило сообщение о том, что изображение, которое было закреплено на деревянном кресте возле одного из культовых сооружений, было сорвано. Об этом сообщила полиция Киева.

Полиция начала расследование и внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Сейчас продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента и установления лица, причастного к этому преступлению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев Печерский район

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как определить принадлежность страницы в Facebook ответчику как физическому лицу – позиция Верховного Суда

Апелляционный суд при отказе в иске считал, что истцом не подтверждено надлежащими, достоверными и достаточным доказательствами факта принадлежности страницы в социальной сети Facebook ответчику как физическому лицу, а также принадлежности ему спорного сообщения.

Отбор на должности 1800 судей местных судов будет непростым испытанием и потребует максимальной концентрации усилий и ресурсов – НШСУ

Национальная школа судей сообщила о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть во время отбора на должности судей и последующей профессиональной подготовки новоназначенных судей.

«Судебная реформа – это дело не только Украины, но и ЕС, ведь она финансируется за счет европейских налогоплательщиков», – посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Посол ЕС в Украине рассказала, почему судебные реформы в Украине проходят так, как они происходят, и что будет дальше.

Органу финансового контроля и БЭБ расширили возможности использования персональных данных – Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, согласно которому БЭБ и орган финансового контроля смогут использовать информацию, сведения или другие персональные данные о лице и документах, содержащихся и оформляемых с применением средств Демографического реестра.

Верховная Рада внесла изменения в порядок оценки потребностей лица или семьи в социальных услугах

Изменения, в частности, касаются оценки потребностей в социальных услугах и лиц, оказывающих социальные услуги.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду