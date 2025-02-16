В Киеве неизвестный повредил религиозное сооружение, полиция разыскивает правонарушителя

В Печерском районе Киева кто-то сорвал изображение с креста возле культового сооружения.

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В Печерском районе Киева произошло событие, когда неизвестный повредил религиозное сооружение. По информации правоохранителей, сегодня вечером в полицию поступило сообщение о том, что изображение, которое было закреплено на деревянном кресте возле одного из культовых сооружений, было сорвано. Об этом сообщила полиция Киева.

Полиция начала расследование и внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Сейчас продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента и установления лица, причастного к этому преступлению.

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