У Києві невідомий пошкодив релігійну споруду, поліція розшукує правопорушника

У Печерському районі Києва хтось зірвав зображення з хреста біля культової споруди.

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У Печерському районі Києва сталася подія, коли невідомий пошкодив релігійну споруду. За інформацією правоохоронців, сьогодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що зображення, яке було закріплене на дерев'яному хресті біля однієї з культових споруд, було зірване. Про це повідомила поліція Києва.

Поліція розпочала розслідування і внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Наразі тривають слідчі дії для з'ясування всіх обставин інциденту та встановлення особи, що причетна до цього злочину.

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