Україна прагне залучити американських інвесторів та отримати гарантії безпеки — Андрій Єрмак

Керівник ОП наголосив, що гарантії безпеки мають бути сильними, ефективними та реальними, і включати США.

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Україна прагне залучити американських інвесторів у стратегічні галузі економіки та отримати сильні гарантії безпеки за участі США. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Основний меседж президента Володимира Зеленського – ситуація у світі потребує від Європи сили та єдності, щоб бути здатною відповісти на будь-які виклики. Крім того, під час зустрічей у Мюнхені з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та іншими американськими офіційними особами Україна отримала зобов’язання щодо продовження підтримки та політичну волю досягти сталого миру», - заявив Єрмак.

Він також наголосив, будь-які плани, підготовлені без України, є неприйнятними.

«Президент дав чітко зрозуміти, що будь-які плани, підготовлені без України, є неприйнятними. Гарантії безпеки мають бути сильними, ефективними та реальними, і включати США», – підкреслив керівник ОП.

Раніше Володимир Зеленський заявив про плани завершити війну з допомогою партнерів у 2025 році.

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