Практика судів
  1. В Україні

Україна прагне залучити американських інвесторів та отримати гарантії безпеки — Андрій Єрмак

14:36, 16 лютого 2025
Керівник ОП наголосив, що гарантії безпеки мають бути сильними, ефективними та реальними, і включати США.
Україна прагне залучити американських інвесторів та отримати гарантії безпеки — Андрій Єрмак
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна прагне залучити американських інвесторів у стратегічні галузі економіки та отримати сильні гарантії безпеки за участі США. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Основний меседж президента Володимира Зеленського – ситуація у світі потребує від Європи сили та єдності, щоб бути здатною відповісти на будь-які виклики. Крім того, під час зустрічей у Мюнхені з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та іншими американськими офіційними особами Україна отримала зобов’язання щодо продовження підтримки та політичну волю досягти сталого миру», - заявив Єрмак.

Він також наголосив, будь-які плани, підготовлені без України, є неприйнятними.

«Президент дав чітко зрозуміти, що будь-які плани, підготовлені без України, є неприйнятними. Гарантії безпеки мають бути сильними, ефективними та реальними, і включати США», – підкреслив керівник ОП.

Раніше Володимир Зеленський заявив про плани завершити війну з допомогою партнерів у 2025 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна офіс президента Андрій Єрмак

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про спрощення списання військового майна

Також пропонується удосконалити норми, які передбачають наявність в СБУ військового майна та управління ним.

Потрібно, щоб у кожного арештованого активу був «бебісітер» – Верховна Рада схвалила законопроект про реформу АРМА за основу

Співавтор законопроекту Олексій Мовчан зауважив, що законопроект про реформу АРМА і відбір її керівника з міжнародними експертами також передбачає, щоб у кожного арештованого активу була нянька або «бебісітер».

Реформа Верховного Суду відбудеться, питання вже вирішене – Офіс Президента

Суддів Верховного Суду чекають перевірки на доброчесність, а іноземні партнери України надали на це принципову згоду.

Прокурорів зобов’яжуть забезпечувати явку до суду свідків обвинувачення – Раді рекомендували прийняти закон

Прокурор повинен буде забезпечити прибуття до суду свідків обвинувачення, викликаних у судове засідання.

Судова влада самостійно не здатна забезпечити свою незалежність — Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя повідомили, що інші гілки влади не надто зважають на інтереси судової влади і не мають бажання захищати її незалежність.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду