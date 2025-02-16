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Стало відомо, який розмір компенсації за оренду житла для військових у 2025 році

19:09, 16 лютого 2025
Наразі це стосується військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, або за призовом осіб офіцерського складу.
Стало відомо, який розмір компенсації за оренду житла для військових у 2025 році
Фото: delo.ua
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В Україні військовослужбовці можуть отримати виплати за піднайом (найом) житла. Стало відомо, який розмір компенсації за оренду житла для військових у 2025 році. Про це повідомляє видання АрміяInform.

«Піднайом» – це компенсація за оренду житла для військового за місцем проходження служби.

«Вона виплачується в тому випадку, якщо у військовослужбовця немає власного житла на цій території», – йдеться у повідомленні.

Так, з 1 січня 2025 році суми компенсацій військовослужбовцям за піднайом (найом) жилих приміщень, згідно з рішенням міністра оборони, становлять:

  • у Києві — 4560 грн на місяць;
  • в обласних центрах — 3420 грн на місяць;
  • в інших населених пунктах — 2280 грн на місяць.

Слід зазначити, що для військових, у яких троє та більше членів сім’ї, суми компенсації зростають у півтора раза.

Наразі це стосується військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, або за призовом осіб офіцерського складу.

«Мобілізовані військовослужбовці такої можливості не мають», – вказує видання.

Однак наголошується, оформлення компенсації може вимагати певних витрат, зокрема на отримання довідок.

Підставою для виплати є рапорт військовослужбовця, а також перелік документів, визначений постановою Кабміну № 450.

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