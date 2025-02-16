В Україні військовослужбовці можуть отримати виплати за піднайом (найом) житла. Стало відомо, який розмір компенсації за оренду житла для військових у 2025 році. Про це повідомляє видання АрміяInform.
«Піднайом» – це компенсація за оренду житла для військового за місцем проходження служби.
«Вона виплачується в тому випадку, якщо у військовослужбовця немає власного житла на цій території», – йдеться у повідомленні.
Так, з 1 січня 2025 році суми компенсацій військовослужбовцям за піднайом (найом) жилих приміщень, згідно з рішенням міністра оборони, становлять:
Слід зазначити, що для військових, у яких троє та більше членів сім’ї, суми компенсації зростають у півтора раза.
Наразі це стосується військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, або за призовом осіб офіцерського складу.
«Мобілізовані військовослужбовці такої можливості не мають», – вказує видання.
Однак наголошується, оформлення компенсації може вимагати певних витрат, зокрема на отримання довідок.
Підставою для виплати є рапорт військовослужбовця, а також перелік документів, визначений постановою Кабміну № 450.
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