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Стало известно, какой размер компенсации за аренду жилья для военных в 2025 году

19:09, 16 февраля 2025
Это касается военнослужащих, которые проходят службу по контракту, или по призыву лиц офицерского состава.
Стало известно, какой размер компенсации за аренду жилья для военных в 2025 году
Фото: delo.ua
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В Украине военнослужащие могут получить выплаты по поднаему (наему) жилья. Стало известно, каков размер компенсации за аренду жилья для военных в 2025 году. Об этом сообщает издание АрмияInform.

«Поднаем» – компенсация за аренду жилья для военного по месту прохождения службы.

«Она выплачивается в том случае, если у военнослужащего нет собственного жилья на этой территории», - говорится в сообщении.

Так, с 1 января 2025 года суммы компенсаций военнослужащим по поднаему (наему) жилых помещений, согласно решению министра обороны, составляют:

  • в Киеве - 4560 грн в месяц;
  • в областных центрах - 3420 грн в месяц;
  • в других населенных пунктах - 2280 грн в месяц.

Следует отметить, что для военных, у которых три и более членов семьи, суммы компенсации растут в полтора раза.

Это касается военнослужащих, которые проходят службу по контракту, или по призыву лиц офицерского состава.

«Мобилизированные военнослужащие такой возможности не имеют», - указывает издание.

Однако отмечается, оформление компенсации может потребовать определенных расходов, в том числе получения справок.

Основанием для выплаты является рапорт военнослужащего, а также перечень документов, определенный постановлением Кабмина №450.

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