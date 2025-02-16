Российские дроны повредили тепловую электростанцию Николаева

В ночь на 16 февраля российские дроны атаковали Николаев, повредив городскую теплоэлектростанцию. Вследствие этого без теплоснабжения остались 46 тысяч абонентов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что удар был сознательным - враг пытается оставить людей без тепла в морозные дни и создать гуманитарную катастрофу.
Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. В городе уже развернуто 67 Пунктов Несокрушимости, а в больницах начали подключать три модульные котельные.
Шмыгаль также поручил провести заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы оперативно принять дополнительные меры для восстановления теплоснабжения.
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