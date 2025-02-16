Практика судов
  1. В мире

Новая версия Telegram опустошает батарею iPhone – пользователи массово жалуются на проблему

16:09, 16 февраля 2025
Пользователи iPhone массово жалуются на перегрев и быструю разрядку батареи из-за Telegram.
Новая версия Telegram опустошает батарею iPhone – пользователи массово жалуются на проблему
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Владельцы iPhone сообщают о проблемах с перегревом и быстрой разрядкой аккумулятора при использовании Telegram после обновления 11.7.1. Об этом пишет УНИАН.

За последние дни в App Store появилось более 100 негативных отзывов. Некоторые пользователи отмечают, что мессенджер может расходовать до 30% заряда всего за полчаса работы. Также жалуются на сильный нагрев устройства, особенно во время просмотра видео и прослушивания аудио.

Вероятно, проблема связана с нововведениями во встроенном видеоплеере, из-за которых медиафайлы загружаются в фоновом режиме и потребляют больше ресурсов.

Временно уменьшить нагрузку на смартфон можно, отключив автоматическую загрузку медиафайлов в настройках Telegram (раздел «Данные и хранилище» далее «Через мобильную сеть/Через Wi-Fi»).

Ожидается, что разработчики исправят ошибку в ближайшем обновлении. Ранее похожую проблему устранили в течение пяти дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Телеграм технологии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин запретил направлять лиц с инвалидностью на ВЛК и изменил порядок подачи документов о ребенке с инвалидностью

Правительство внесло изменения в порядок оформления военно-учетного документа лицами с инвалидностью

Кабмин утвердил положение о системе «Аркан», через которую происходит контроль лиц, автомобилей и грузов, пересекающих границу

Как отмечается в постановлении, система «Аркан» предназначена для обработки информации в интересах национальной безопасности.

Верховная Рада одобрила законопроект об упрощении списания военного имущества

Также предлагается усовершенствовать нормы, предполагающие наличие в СБУ военного имущества и управления им.

Нужно, чтобы у каждого арестованного актива был «бебиситер» – Верховная Рада приняла законопроект о реформе АРМА за основу

Соавтор законопроекта Алексей Мовчан отметил, что законопроект о реформе АРМА и отборе ее руководителя с международными экспертами также предусматривает, чтобы у каждого арестованного актива была няня или «бебиситер».

Реформа Верховного Суда состоится, вопрос уже решен – Офис Президента

Судей Верховного Суда ждут проверки на добропорядочность, а иностранные партнеры Украины дали на это принципиальное согласие.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду