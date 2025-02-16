Новая версия Telegram опустошает батарею iPhone – пользователи массово жалуются на проблему

Пользователи iPhone массово жалуются на перегрев и быструю разрядку батареи из-за Telegram.

Фото из открытых источников

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Владельцы iPhone сообщают о проблемах с перегревом и быстрой разрядкой аккумулятора при использовании Telegram после обновления 11.7.1. Об этом пишет УНИАН.

За последние дни в App Store появилось более 100 негативных отзывов. Некоторые пользователи отмечают, что мессенджер может расходовать до 30% заряда всего за полчаса работы. Также жалуются на сильный нагрев устройства, особенно во время просмотра видео и прослушивания аудио.

Вероятно, проблема связана с нововведениями во встроенном видеоплеере, из-за которых медиафайлы загружаются в фоновом режиме и потребляют больше ресурсов.

Временно уменьшить нагрузку на смартфон можно, отключив автоматическую загрузку медиафайлов в настройках Telegram (раздел «Данные и хранилище» далее «Через мобильную сеть/Через Wi-Fi»).

Ожидается, что разработчики исправят ошибку в ближайшем обновлении. Ранее похожую проблему устранили в течение пяти дней.

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