Нова версія Telegram спустошує батарею iPhone – користувачі масово скаржаться на проблему

Користувачі iPhone масово скаржаться на перегрів і швидку розрядку батареї через Telegram.

Фото з відкритих джерел

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Власники iPhone повідомляють про проблеми з перегрівом і швидким розрядженням акумулятора під час використання Telegram після оновлення 11.7.1. Про це пише УНІАН.

За останні дні в App Store з’явилося понад 100 негативних відгуків. Деякі користувачі зазначають, що месенджер може витрачати до 30% заряду всього за півгодини роботи. Також скаржаться на сильне нагрівання пристрою, особливо під час перегляду відео та прослуховування аудіо.

Ймовірно, проблема пов’язана з нововведеннями у вбудованому відеоплеєрі, через які медіафайли завантажуються у фоновому режимі та споживають більше ресурсів.

Тимчасово зменшити навантаження на смартфон можна, вимкнувши автоматичне завантаження медіафайлів у налаштуваннях Telegram (розділ «Дані та сховище» далі «Через мобільну мережу/Через Wi-Fi»).

Очікується, що розробники виправлять помилку в найближчому оновленні. Раніше схожу проблему усунули протягом п’яти днів.

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