На Львівщині судили військовозобов’язаного за спробу втечі за кордон

Суд оштрафував ухилянта на 8 500 гривень.

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У Львівській області суд оштрафував чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон із Польщею поза межами офіційного пункту пропуску.

Як зазначається у постанові Старосамбірського районного суду Львівської області у справі № 455/34/25, 5 січня військовозобов’язаний разом із ще одним чоловіком спробували перетнути кордон у обхід пунктів контролю, однак їх затримали прикордонники неподалік села Скелівка.

Обвинувачений не з’явився на судове засідання, але подав заяву з проханням розглянути справу без його присутності.

Суд визнав чоловіка винним у спробі незаконного перетину державного кордону та призначив йому штраф у розмірі 8 500 гривень. Також він має сплатити 605 гривень судового збору.

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