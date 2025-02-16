На Черкащині врятували трьох людей із дрейфуючої крижини

На Дніпрі рятувальники зняли з крижини підлітка та двох дорослих.

Фото: ДСНС України

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У Черкаській області рятувальники зняли трьох людей із крижини, яка відірвалася та почала дрейфувати Дніпром. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався 16 лютого неподалік села Топилівка. На відколотій крижині опинилися 14-річний підліток та двоє дорослих віком 21 і 41 рік. Вони перебували приблизно за 200 метрів від берега.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та за допомогою спеціального обладнання зняли постраждалих із крижини. Після успішної операції їх оглянули медики.

ДСНС закликає громадян бути обережними, адже вихід на кригу залишається вкрай небезпечним у зимовий період.

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