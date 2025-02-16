В Черкасской области спасли трех человек с дрейфующей льдины

На Днепре спасатели сняли с льдины подростка и двух взрослых.

Фото: ГСЧС України

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В Черкасской области спасатели сняли трех человек с льдины, которая оторвалась и начала дрейфовать по Днепру. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 16 февраля недалеко от села Топиловка. На отколотой льдине оказались 14-летний подросток и двое взрослых в возрасте 21 и 41 год. Они находились примерно в 200 метрах от берега.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью специального оборудования сняли пострадавших с льдины. После успешной операции их осмотрели медики.

ГСЧС призывает граждан быть осторожными, ведь выход на лед остается крайне опасным в зимний период.

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