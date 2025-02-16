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На Волыни сгорел гостинично-ресторанный комплекс

14:00, 16 февраля 2025
50 спасателей тушили огонь до утра.
На Волыни сгорел гостинично-ресторанный комплекс
Фото: ГСЧС Украины
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В ночь на 16 февраля в селе Змеинец Луцкого района вспыхнул крупный пожар в гостинично-ресторанном комплексе. Огонь тушили до пяти утра, сообщает ГСЧС Украины.

Сигнал о возгорании поступил в 23:13. К месту происшествия срочно отправились спасатели из Луцка, Киверцов и Рожища. Всего в ликвидации участвовали 50 пожарных и 13 единиц техники.

Из-за сильного задымления была привлечена газодымозащитная служба. Благодаря оперативным действиям пожар удалось полностью ликвидировать в 05:28, не допустив его распространения на соседние здания.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Фото: ГСЧС Украины

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ГСЧС пожар

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