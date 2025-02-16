Судили мужчину за нападение на военного ТЦК в Ворохте

Суд назначил штраф нападавшему на военнослужащего ТЦК.

Фото: sudreporter

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Один из нападавших на военного ТЦК в курортном поселке Ворохта в Ивано-Франковской области заключил соглашение о признании виновности, и суд разрешил ему отделаться штрафом. Такое решение по делу № 354/2244/24 принял Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 4 июля 2024 года, когда между жителями поселка и военнослужащими Верховинского РТЦК и СП возник конфликт. Местные протестовали против блокпоста, где проверяли документы военнообязанных, что, по их словам, создавало неудобства для туристов. Во время ссоры один из протестующих избил военного ТЦК, который был при исполнении своих обязанностей.

После попытки выяснить вопрос в поселковом совете протестующие отправились к блокпосту. Один из фигурантов заблокировал выезд военных, а также устроил ссору, блокируя автомобиль и демонстрируя агрессию. Впоследствии, группа людей окружила пострадавшего военнослужащего, избила его и снимала все на камеру.

Сейчас обвиняемый заключил соглашение о признании вины, и суд назначил ему штраф.

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