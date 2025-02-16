Судили чоловіка за напад на військового ТЦК у Ворохті

Суд призначив штраф нападнику на військовослужбовця ТЦК.

Фото: sudreporter

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Один із нападників на військового ТЦК у курортному селищі Ворохта в Івано-Франківській області уклав угоду про визнання винуватості, і суд дозволив йому відбутися штрафом. Таке рішення у справі № 354/2244/24 ухвалив Яремчанський міський суд Івано-Франківської області.

Інцидент стався 4 липня 2024 року, коли між жителями селища та військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП виник конфлікт. Місцеві протестували проти блокпоста, де перевіряли документи військовозобов’язаних, що, за їх словами, створювало незручності для туристів. Під час сварки один із протестувальників побив військового ТЦК, який був при виконанні своїх обов'язків.

Після спроби з'ясувати питання у селищній раді протестувальники вирушили до блокпоста. Один із фігурантів заблокував виїзд військових, а також влаштував сварку, блокуючи автомобіль і демонструючи агресію. Згодом, група людей оточила постраждалого військовослужбовця, побила його та знімала все на камеру.

Наразі обвинувачений уклав угоду про визнання вини, і суд призначив йому штраф.

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