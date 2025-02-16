Вам в лютому 60 років, а скільки потрібно стажу, щоб вити пенсію – пояснення

Пенсійний фонд України роз’яснив умови для виходу на пенсію у 2025 році.

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Пенсійний фонд України роз’яснив умови виходу на пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Вік виходу на пенсію (60, 63 або 65 років) залежить від набутих страхових років. Для кожного віку визначена мінімальна кількість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії.

Зокрема, для того, щоб отримати пенсію після досягнення 60 років у 2025 році, необхідно мати не менше 32 років страхового стажу. Якщо цього стажу ще немає, пенсія за віком може бути призначена після його досягнення.

Таким чином, якщо особа продовжить працювати після 60 років і через кілька місяців набує необхідний стаж, вона зможе звернутися за пенсією одразу після виконання вимог, не чекаючи досягнення 63 років.

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