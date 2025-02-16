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Вам в феврале 60 лет, а сколько нужно стажа, чтобы получить пенсию – объяснение

21:45, 16 февраля 2025
Пенсионный фонд Украины разъяснил условия для выхода на пенсию в 2025 году.
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Пенсионный фонд Украины разъяснил условия выхода на пенсию в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Возраст выхода на пенсию (60, 63 или 65 лет) зависит от приобретенных страховых лет. Для каждого возраста определено минимальное количество страхового стажа, дающего право на назначение пенсии.

В частности, для того, чтобы получить пенсию по достижении 60 лет в 2025 году, необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если этого стажа еще нет, пенсия по возрасту может быть назначена после его достижения.

Таким образом, если лицо продолжит работать после 60 лет и через несколько месяцев приобретет необходимый стаж, оно сможет обратиться за пенсией сразу после выполнения требований, не дожидаясь достижения 63 лет.

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