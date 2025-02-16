Польша против идеи единой армии Европы, – заявил Сикорский

По словам министра иностранных дел Польши, ЕС должен укреплять оборонный потенциал, но не создавать единую армию.

Фото: EPA/UPG

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что европейские страны не намерены создавать единую армию в ответ на угрозы со стороны России. В интервью польскому государственному телевидению он уточнил, что стоит быть осторожными с термином «объединенная армия Европы», поскольку это выражение может трактоваться по-разному. Об этом пишет Reuters.

«Если под этим понимать объединение национальных армий, то этого не будет. Но я был сторонником того, чтобы Европа, Европейский Союз развивал свою собственную обороноспособность», - сказал Сикорский. Он также отметил, что ЕС должен сосредоточиться на наращивании собственного оборонного потенциала, в частности через субсидии для оборонной промышленности и создание эффективных сил ЕС.

Комментируя вопрос размещения польских войск в Украине, Сикорский подчеркнул, что этот вопрос не рассматривается, поскольку Польша имеет обязанность перед НАТО защищать свой восточный фланг.

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