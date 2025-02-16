Польща проти ідеї єдиної армії Європи, – заявив Сікорський

За словами міністра закордонних справ Польщі, ЄС повинен зміцнювати оборонний потенціал, але не створювати єдину армію.

Фото: EPA/UPG

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що європейські країни не мають наміру створювати єдину армію у відповідь на загрози з боку Росії. В інтерв'ю польському державному телебаченню він уточнив, що варто бути обережними з терміном «об'єднана армія Європи», оскільки цей вислів може трактуватися по-різному. Про це пише Reuters.

«Якщо під цим розуміти об'єднання національних армій, то цього не буде. Але я був прихильником того, щоб Європа, Європейський Союз розвивав свою власну обороноздатність», — сказав Сікорський. Він також наголосив, що ЄС повинен зосередитися на нарощуванні власного оборонного потенціалу, зокрема через субсидії для оборонної промисловості та створення ефективних сил ЄС.

Коментуючи питання розміщення польських військ в Україні, Сікорський підкреслив, що це питання не розглядається, оскільки Польща має обов'язок перед НАТО захищати свій східний фланг.

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