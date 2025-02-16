Скандал із токеном LIBRA поставив кар'єру президента Аргентини Мілея під загрозу

Токен LIBRA втратив 97% вартості, опозиція вимагає імпічменту президента Аргентини.

Фото: Incrypted UA

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Аргентинська опозиція погрожує імпічментом президенту Хав'єру Мілею після обвалу токена LIBRA, який досяг пікової капіталізації в $4,5 млрд, але швидко втратив більшу частину своєї вартості. Мілей вже ініціював розслідування щодо цього проєкту, який став причиною політичного скандалу. Про це повідомляє Incrypted UA.

Президент Аргентини опублікував контракт токена на своїй сторінці в X, що спричинило швидкий ріст капіталізації до $4,5 млрд. Однак лише через кілька годин після публікації він видалив твіт і заявив, що більше не підтримує проєкт, пояснивши своє рішення недостатнім розумінням деталей.

Токен LIBRA втратив 97% своєї вартості після початкового піку, а інсайдери, зокрема Julian Peh, вивели $87 млн. Мілей звинуватив опозицію в тому, що вона намагається використати ситуацію для своїх політичних цілей.

Проти президента активно виступають опозиційні сили, які називають цей інцидент загрозою для його політичної кар'єри.

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