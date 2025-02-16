Скандал с токеном LIBRA поставил карьеру президента Аргентины Милея под угрозу

Токен LIBRA потерял 97% стоимости, оппозиция требует импичмента президента Аргентины.

Фото: Incrypted UA

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Аргентинская оппозиция угрожает импичментом президенту Хавьеру Милею после обвала токена LIBRA, который достиг пиковой капитализации в $4,5 млрд, но быстро потерял большую часть своей стоимости. Милей уже инициировал расследование в отношении этого проекта, который стал причиной политического скандала. Об этом сообщает Incrypted UA.

Президент Аргентины опубликовал контракт токена на своей странице в X, что повлекло быстрый рост капитализации до $4,5 млрд. Однако всего через несколько часов после публикации он удалил твит и заявил, что больше не поддерживает проект, объяснив свое решение недостаточным пониманием деталей.

Токен LIBRA потерял 97% своей стоимости после первоначального пика, а инсайдеры, в том числе Julian Peh, вывели $87 млн. Милей обвинил оппозицию в том, что она пытается использовать ситуацию для своих политических целей.

Против президента активно выступают оппозиционные силы, которые называют этот инцидент угрозой для его политической карьеры.

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