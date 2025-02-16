Ермак встретился с посланником по особым поручениям президента США Гренеллом

Ермак и Гренелл обсудили укрепление стратегического партнерства между Украиной и США.

Фото: president.gov.ua

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В Мюнхене руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу со специальным посланником по особым поручениям Президента США Ричардом Гренеллом. Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов международной безопасности и укрепления стратегического партнерства между Украиной и США. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за неизменную поддержку Украины в борьбе за свободу и территориальную целостность. Отдельное внимание было уделено подготовке высокоуровневых встреч и обсуждению дальнейших шагов для координации безопасности и экономической поддержки Украины.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул важность продолжения диалога для достижения справедливого мира. Он подчеркнул, что поддержка Украины является важной инвестицией в глобальную стабильность и безопасность.

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