Украина должна быть стороной любых потенциальных мирных переговоров – глава МИД Китая

Украина и Китай обсудили участие в мирных переговорах и двусторонние отношения на Мюнхенской конференции.

Фото: president.gov.ua

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Министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел Андреем Сибигой отметил необходимость участия Украины в любых потенциальных мирных переговорах. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

В ходе беседы, которая была направлена на обсуждение путей достижения мира, стороны подтвердили взаимное уважение к территориальной целостности Украины и Китая, что является основой двусторонних отношений. Ермак и Сибига поделились украинским видением всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, отметив важную роль Китая как глобального игрока в этих процессах.

Ван И подчеркнул, что Европа также должна играть важную роль в мирных переговорах, что станет важным фактором для достижения стабильности в регионе.

Во время встречи также обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, в частности в торговле, ведь Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Украины. Ермак и Сибига проинформировали китайского министра о рисках, которые создает российский удар дроном по ЧАЭС, что привело к потенциальной угрозе ядерного инцидента. Они поблагодарили Китай за поддержку и принципиальную позицию по ядерной безопасности.

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