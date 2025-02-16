Чехия продолжит поставлять Украине боеприпасы – Петр Павел

Чехия уже доставила 1,6 миллиона снарядов Украине.

Фото: Seznam Zpravy

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Президент Чехии Петр Павел заявил, что чешская инициатива по поставкам боеприпасов крупного калибра Украине достигла важного этапа, в частности, было доставлено 1,6 миллиона снарядов, и этот процесс будет продолжаться. Он подчеркнул, что финансирование обеспечено до апреля этого года, и Чехия намерена продолжать поддержку Украины в будущем. Об этом сообщает Reuters.

Павел сделал заявление во время Мюнхенской конференции, отметив, что страна получила достаточно ресурсов от союзников, чтобы покрыть потребности Украины до конца первого квартала 2025 года. «Мы получили от наших союзников достаточно ресурсов, чтобы покрыть потребности Украины до апреля этого года, а также здесь, на конференции, я провел переговоры с союзниками, чтобы рассмотреть возможность предоставления больших ресурсов», - добавил он.

По словам президента, Чехия также ведет переговоры с партнерами для обеспечения больших ресурсов для поддержки Украины. В октябре прошлого года премьер-министр Чехии Петр Фиала анонсировал цель доставки полмиллиона боеприпасов до конца 2024 года.

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